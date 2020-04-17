В Новосибирской области COVID-19 подтвердили за сутки у 12 человек

За последние сутки в Новосибирской области было обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием при правительстве региона.

На 10:00 по местному времени (6:00 мск) 17 апреля общее число инфицированных COVID-19 пациентов в Новосибирской области составило 76, 16 человек уже выздоровели, двое умерли.

Один из новых случаев был завозным — человек прилетел из Мурманска через Москву. Еще четверо заболевших контактировали с теми, у кого ранее подтвердился коронавирус. Семеро пациентов не выезжали за пределы региона и не вступали в контакт с больными.

Всего в инфекционных отделениях города находятся 113 пациентов с подозрением на COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом.