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В Новосибирской области COVID-19 подтвердили за сутки у 12 человек

За последние сутки в Новосибирской области было обнаружено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием при правительстве региона.

На 10:00 по местному времени (6:00 мск) 17 апреля общее число инфицированных COVID-19 пациентов в Новосибирской области составило 76, 16 человек уже выздоровели, двое умерли.

Один из новых случаев был завозным — человек прилетел из Мурманска через Москву. Еще четверо заболевших контактировали с теми, у кого ранее подтвердился коронавирус. Семеро пациентов не выезжали за пределы региона и не вступали в контакт с больными.

В Новосибирске умер второй пациент с COVID-19
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Всего в инфекционных отделениях города находятся 113 пациентов с подозрением на COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом.

Днем ранее в Новосибирской области зафиксировали 11 новых заражений за сутки. Кроме того, 16 апреля скончался второй заболевший COVID-19 — 54-летний дальнобойщик, приехавший из Москвы. У мужчины было множество сопутствующих хронических заболеваний.

По последним данным федерального оперштаба, в России почти 28 тыс. зараженных. 2,3 тыс. человек выздоровели, еще 232 умерли. Однако вечером 16 апреля московские власти сообщили о смерти еще 14 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число жертв COVID-19 составило 246 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Новосибирская область, коронавирус, эпидемия
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