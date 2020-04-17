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Роспотребнадзор назвал способы приближения окончания режима самоизоляции

Роспотребнадзор на своем сайте разместил перечень рекомендаций, необходимых для приближения окончания режима самоизоляции, действующего в России в качестве мер по нераспространению коронавируса.

В частности, Роспотребнадзор посоветовал гражданам оставаться дома, поддерживать чистоту в жилище, общаться с родственниками дистанционно, использовать маску, выходя на улицу. Кроме того, в ведомстве рекомендовали соблюдать дистанцию в полтора-два метра с окружающими, мыть руки с мылом и использовать антисептические средства.

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Ранее похожие рекомендации для профилактики коронавируса дало МЧС. При этом в ведомстве посоветовали не носить защитную маску во время нахождения на улице.

Согласно последним данным, случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России (27, 9 тыс.). Умерли в стране 246 человек. Наибольшее число заболевших приходится на Москву — свыше 16 тыс. человек. Еще 127 человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, рекомендации, самоизоляция
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