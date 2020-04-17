Главный эпидемиолог России опроверг слухи о передаче COVID-19 по воздуху

Главный внештатный эпидемиолог России, академик РАН Николай Брико опроверг слухи о том, что численность заболевших коронавирусом связана перемещением вируса во воздуху. Об этом он специалист заявил в беседе с агентством «Интерфакс».

«Перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает через непродолжительное время, в основном через полчаса. За крайне редким исключением — через три, но это крайне редко» — сказал Брико. Он отметил, что вирус нестойкий. Он погибает под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета.

По словам эксперта, вирус распространяют только люди. Эпидемиолог также опроверг слухи о том, что вирус распространятся по воздуху из одного региона в другой, а объяснил это непосредственно передвижением людей.

Брико отметил, что по темпам заражения коронавирусом регионы отстают от Москвы минимум на три недели, что, по словам специалиста, свидетельствует о естественном развитии эпидемиологического процесса.

По данным на 16 апреля случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай, где коронавирус выявили у женщины, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Наибольшее число заболевших приходится на Москву (более 16 тыс. человек). Умерли в столице 127. Всего в стране скончались 246 человек.