Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
Главный эпидемиолог России опроверг слухи о передаче COVID-19 по воздуху Общество, 04:56 «Коммерсантъ» узнал об отсутствии интереса абонентов к бесплатным сайтам Общество, 04:55 В Киеве зафиксировали задымленность из-за пожаров в Чернобыле Общество, 04:23 «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях Общество, 04:18 В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб. Общество, 03:51 ФНС предложила отображать доходы семей в специальном регистре Общество, 03:39 Адвокат заявил о подозрениях летчика Ярошенко на наличие коронавируса Политика, 03:18 Власти Болгарии закрыли Софию для въезда и выезда автотранспорта Общество, 02:59 США окажут Палестине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом Политика, 02:26 Лучшие снимки 2019 года по версии World Press Photo. Фотогалерея Общество, 02:21  Победителем World Press Photo 2019 стал снимок протестов в Судане Общество, 02:21 Мединского исключили из совета Фонда кино Общество, 02:02 Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом» Общество, 01:56 Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа Общество, 01:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Главный эпидемиолог России опроверг слухи о передаче COVID-19 по воздуху

Главный внештатный эпидемиолог России, академик РАН Николай Брико опроверг слухи о том, что численность заболевших коронавирусом связана перемещением вируса во воздуху. Об этом он специалист заявил в беседе с агентством «Интерфакс».

«Перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает через непродолжительное время, в основном через полчаса. За крайне редким исключением — через три, но это крайне редко» — сказал Брико. Он отметил, что вирус нестойкий. Он погибает под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета.

По словам эксперта, вирус распространяют только люди. Эпидемиолог также опроверг слухи о том, что вирус распространятся по воздуху из одного региона в другой, а объяснил это непосредственно передвижением людей.

Брико отметил, что по темпам заражения коронавирусом регионы отстают от Москвы минимум на три недели, что, по словам специалиста, свидетельствует о естественном развитии эпидемиологического процесса.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным на 16 апреля случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай, где коронавирус выявили у женщины, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Наибольшее число заболевших приходится на Москву (более 16 тыс. человек). Умерли в столице 127. Всего в стране скончались 246 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: коронавирус
Материалы по теме
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Общество
Воробьев предложил создать систему вывоза медотходов во время эпидемии
Бизнес
Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter