В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб.

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, поставщиком товара выступила компания ООО «Кельвин». Стоимость контракта составила 945 тыс. руб.

Как ранее писали «Ведомости», на фоне пандемии с начала текущего года государство потратило на закупки без конкурсных процедур 17 млрд руб. Основная часть из них — 14 млрд руб. — пришлась на март, после того как Минфин разрешил отступать от требований закона о госзакупках для срочного приобретения товаров и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом.

В общей сложности с начала года до 6 апреля государство потратило на закупки товаров и услуг 1,8 трлн руб. В прошлом году объем закупок в безконкурсном режиме за тот же период составил 5 млрд руб.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 14 пациентов в возрасте от 29 до 88 лет. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 127. Всего в России выявили 27 938 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране умерли 246 человек.