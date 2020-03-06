Президент Палестины объявил режим ЧС из-за распространения коронавируса

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране режим чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавируса. Об этом сообщил палестинский премьер-министр Мохаммед Штайе, передает Reuters.

«Мы решили объявить чрезвычайное положение во всех палестинских районах, чтобы противостоять опасности коронавируса и предотвратить его распространение», — сказал премьер, зачитывая текст президентского указа.

Штайе отметил, что глава Палестины наделил его полномочиями по надзору за реализацией документа, поэтому он решил закрыть все детские сады, школы, колледжи и отменить бронь для иностранных туристов.

Минздрав Палестины сообщал, что храм Рождества Христова в Вифлееме закрыли для профилактики коронавируса. Власти также просили отменить все массовые мероприятия в городе и близлежащих деревнях, а также закрыть религиозные и учебные учреждения. Меры ввели на две недели.