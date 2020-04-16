Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана

Минобороны Республики Казахстан (Фото: gov.kz)

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана разбился вблизи аэропорта Караганды, самолет потерпел крушение во время планового полета, после взлета у него загорелся один из двигателей.

«Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта, после чего экипаж катапультировался. Летчики живы», — говорится в сообщении Минобороны республики.

Расследованием инцидента займется специально созданная комиссия, на место прибыли поисково-спасательные службы.

По информации агентства КазТАГ, инцидент стал четвертым среди боевых машин этого типа в Казахстане.

16 февраля 2007 года истребитель МиГ-31 разбился в Карагандинской области при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. 12 ноября 2008 года МиГ-31 во время учебно-тренировочного полета произвел аварийную посадку и повредил стойки шасси. Экипаж при инциденте не пострадал, самолет нуждался в ремонте.