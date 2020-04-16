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Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана

Минобороны Республики Казахстан (Фото: gov.kz)

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана разбился вблизи аэропорта Караганды, самолет потерпел крушение во время планового полета, после взлета у него загорелся один из двигателей.

«Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта, после чего экипаж катапультировался. Летчики живы», — говорится в сообщении Минобороны республики.

Расследованием инцидента займется специально созданная комиссия, на место прибыли поисково-спасательные службы.

По информации агентства КазТАГ, инцидент стал четвертым среди боевых машин этого типа в Казахстане.

16 февраля 2007 года истребитель МиГ-31 разбился в Карагандинской области при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. 12 ноября 2008 года МиГ-31 во время учебно-тренировочного полета произвел аварийную посадку и повредил стойки шасси. Экипаж при инциденте не пострадал, самолет нуждался в ремонте.

Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
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23 апреля 2013 года в районе села Просторное Шетского района Карагандинской области потерпел катастрофу МиГ-31, экипаж успел катапультироваться, однако командир корабля полковник Марат Едигеев погиб.

19 сентября 2018 года в районе поселка Молочная Ферма в Нижегородской области разбился российский МиГ-31. Экипаж тогда успел катапультироваться и не пострадал, причиной падения самолета назвали техническую неисправность, учебный вылет выполнялся без боекомплекта.

На истребители МиГ-31 российских вооруженных сил устанавливают гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые относятся к перспективным образцам вооружений Российской армии. Один из таких самолетов президенту Владимиру Путину показали в сентябре 2019 года.

Теги: авиакатастрофа, истребители, Казахстан
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