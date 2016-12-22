В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

Самолет МиГ-31 разбился в районе поселка Молочная ферма в Нижегородской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. «Летчики успели катапультироваться», — пояснили в ведомстве.

Причины инцидента устанавливаются.

«РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны сообщает, что причиной аварии истребителя стала техническая неисправность. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет на одном из военных аэродромов. Специалисты поисково-спасательной службы эвакуировали летчиков.

По данным министерства, в самолете не было боекомплекта. МиГ-31 упал в безлюдном месте, поэтому разрушений на земле нет. Для установления причин аварии на месте происшествия работает комиссия Минобороны.

По данным источника агентства, самолет полностью сгорел.