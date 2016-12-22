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Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
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Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
Общество, 00:06
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Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области

В Сети появилось видео с места крушения истребителя МиГ-31, который потерпел аварию в Нижегородской области. Запись опубликовал местный портал «Открытый Нижний».

На записи видно​ дымящиеся обломки самолета и пожарную машину около них.

Видео: Открытый Нижний

По данным регионального МЧС, самолет разбился во время учебного полета в районе поселка Молочная ферма, пострадавших и погибших нет: летчики успели катапультироваться, после этого их эвакуировали спасатели. Жизни летчиков ничто не угрожает.

По предварительным данным Минобороны, причиной падения самолета стала техническая неисправность. По информации ведомства, истребитель выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте.

Теги: крушение самолета , МиГ-31
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