В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, могут ли привитые от сезонного гриппа люди лучше переносить новое заболевание, Язаревич сказал: «Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта».

Кроме того, представитель ВОЗ заявил, что передача вируса по водопроводной воде также не доказана.

Ранее в организации посоветовали отказаться от табакокурения и алкоголя для более успешного противостояния коронавирусу. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, здоровая пища, отказ от сладких напитков и занятия спортом помогут не только в долгосрочной перспективе, но и даже в том случае, если человек заболел COVID-19.