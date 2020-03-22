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В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, могут ли привитые от сезонного гриппа люди лучше переносить новое заболевание, Язаревич сказал: «Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта».

Кроме того, представитель ВОЗ заявил, что передача вируса по водопроводной воде также не доказана.

В ВОЗ посоветовали отказаться от алкоголя и табака для победы над вирусом
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Ранее в организации посоветовали отказаться от табакокурения и алкоголя для более успешного противостояния коронавирусу. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, здоровая пища, отказ от сладких напитков и занятия спортом помогут не только в долгосрочной перспективе, но и даже в том случае, если человек заболел COVID-19.

17 марта в ВОЗ сообщили, что при коронавирусе не следует принимать противовоспалительный препарат ибупрофен без консультаций с врачом, так как возможные негативные последствия употребления этого лекарства до конца еще не изучены. Для самолечения врачи порекомендовали парацетамол.

Теги: коронавирус, ВОЗ, прививка, грипп
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