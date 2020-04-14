ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

У Всемирной организации здравоохранения нет никаких доказательств, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена) защищает от заражения коронавирусом. Об этом говорится в научной записке ВОЗ.

«В настоящее время проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и ВОЗ проведет оценку исследований, когда их результаты будут доступны», — говорится в сообщении организации.

В связи с этим ВОЗ посоветовала на прививаться вакциной БЦЖ в качестве профилактики от COVID-19. Этот препарат рекомендован в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Данные научных препринтов, в которых говорится о меньшей заболеваемости COVID-19 в странах, где проводится младенческая вакцинация БЦЖ, в ВОЗ назвали предвзятыми.