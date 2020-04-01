Coca-Cola передаст продукцию для наборов жителям российских регионов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

К всероссийской акции взаимопомощи в условиях угрозы коронавируса #МЫВМЕСТЕ присоединились Coca Cola, Philipp Morris, Henkel, «Билайн», МТС, группа «Черкизово» и «Почта России». Об этом сообщается на сайте проекта.

Philipp Morris, МТС и группа «Черкизово» поддержали акцию финансово. Их средства пойдут на приобретение товаров для населения и средств защиты для волонтеров, а также на организацию работы волонтерских штабов.

The Coca-Cola Company передаст тонны продукции для формирования продуктовых наборов в регионах и волонтерских штабах. «Почта России» организует логистику доставки необходимых товаров, Henkel предоставит волонтерам ноутбуки и телефоны, а «Билайн» передаст 2,7 тыс. сим-карт для координации работы.

Акцию взаимопомощи представила Общественная палата 25 марта. В рамках проекта гражданам, волонтерам и предпринимателям предлагается объединиться для помощи незащищенным категориям граждан и взаимной поддержки