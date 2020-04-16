СК сообщил о задержании замминистра ЖКХ Алтайского края

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, замминистра получил взятку в 2 млн руб. от директора одной из занимающихся строительством коммуникаций фирм. За эти деньги подозреваемый должен был обеспечить победу фирмы в конкурсе на капремонт объектов теплоснабжения и беспрепятственную приемку работ.

В отношении замминистра было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере). Правоохранительные органы также провели обыски по месту жительства обвиняемого и на его рабочем месте, сообщил СК.

В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Алтайского края РБК сообщили, что заместитель министра уволился по собственному желанию 10 апреля. Кроме того, в региональном минстрое РБК подтвердили, что в одном из их зданий утром 16 апреля действительно проводились следственные действия. «Кем они проводились, нам не известно, потому что никаких документов в министерство не поступало. Сотрудники министерства утром пришли на работу, их не пустили», — заявили в ведомстве.