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СК возбудил дело о взятке против замглавы Минстроя Челябинской области

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи возбудили дело в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета России по региону.

«По данным следствия, подозреваемая в 2016–2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн руб. от заместителя генерального директора коммерческой организации», — говорится в сообщении. Взамен она предоставила «помощь в обеспечении оплаты по муниципальным контрактам», указывает СК. О какой именно коммерческой организации идет речь, в сообщении не говорится.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). 

СК продолжает расследование. В сообщении СК имя замминистра не раскрывается. По данным с сайта Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, она является одной заместительницей  у руководителя ведомства Виктора Тупикина.  В ведомстве она работает с 2014 года, а в период с 2015 по 2017 год была заместителем начальника управления строительства. Пост замминистра она занимает с октября 2019 года. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Татьяне Антоновой.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Теги: взятка, Челябинская область, новости РБК
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