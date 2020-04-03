Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Гидрометцентре предупредили о перепадах температуры в Москве Общество, 13:13 Цена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33 Quote, 13:06 Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты Бизнес, 13:05 Понимают, только когда приставы приходят: чем опасен правовой нигилизм Pro, 13:04  Путин проведет новое совещание с нефтяниками Политика, 13:00 «Ак Барс» сообщил о планах сохранить основной состав команды Спорт, 12:54 Путин поручил к 1 мая подготовить план развития строительства и ипотеки Недвижимость, 12:52 ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19 Финансы, 12:50 ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке Общество, 12:47 ЦИК отложила более 90 выборов в регионах из-за вируса Политика, 12:45 Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж Общество, 12:40  «Умное» фермерство: как digital проникает в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 12:39 Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны Бизнес, 12:34 ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО Общество, 12:32
Общество ,  
0 

Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке

Вице-губернатора Андрея Плитко подозревают в получении от предпринимателей взяток на 3,4 млн руб. Взамен, по версии следствия, он помогал бизнесменам закупать древесину
Андрей Плитко (Фото: Правительство Кировской области)

Замглавы Кировской области Андрей Плитко задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГТРК «Вятка» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ФСБ, в сентябре—октябре 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, получал взятки от местных бизнесменов. По версии следствия, сумма составляет 3,4 млн руб. Вице-губернатора задержали при получении части денег.

«К совершению указанных преступлений были привлечены доверенные ему лица из подведомственных министерств и учреждений. Вознаграждения поступали за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз», — сообщили в ведомстве.

В отношении Плитко могут возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде заключения на срок от восьми до 15 лет.

Как пишет «Киров.Online», вместе с вице-губернатором задержан и министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, эту информацию подтверждает Newsler. В областном министерстве лесного хозяйства отказались от комментариев РБК.

По делу о взятках еще в январе был задержан директор «Кировлесхоза» Андрей Туев. Его обвиняют в получении взяток за заключение договоров купли-продажи древесины.

В ноябре 2019 года был задержан экс-глава города Киров и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Быков. Его также обвиняют в получении взяток. Город Быков возглавлял с 2007 по 2019 год. По данным следствия, он получил взятку в сумме 7,8 млн руб. от предпринимателя.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: взятка, Кировская область
Материалы по теме
Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о взятке
Общество
В Крыму задержали обещавшего трудоустройство за взятку лжесотрудника ФСБ
Общество
Фигурант дела о взятке офицерам СКР потребует компенсации в суде Лондона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter