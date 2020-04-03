Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке

Вице-губернатора Андрея Плитко подозревают в получении от предпринимателей взяток на 3,4 млн руб. Взамен, по версии следствия, он помогал бизнесменам закупать древесину

Андрей Плитко (Фото: Правительство Кировской области)

Замглавы Кировской области Андрей Плитко задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ГТРК «Вятка» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ФСБ, в сентябре—октябре 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, получал взятки от местных бизнесменов. По версии следствия, сумма составляет 3,4 млн руб. Вице-губернатора задержали при получении части денег.

«К совершению указанных преступлений были привлечены доверенные ему лица из подведомственных министерств и учреждений. Вознаграждения поступали за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз», — сообщили в ведомстве.

В отношении Плитко могут возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде заключения на срок от восьми до 15 лет.

Как пишет «Киров.Online», вместе с вице-губернатором задержан и министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, эту информацию подтверждает Newsler. В областном министерстве лесного хозяйства отказались от комментариев РБК.