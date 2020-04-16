За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 новых пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в медицинский центр в московской Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, поступило 52 новых пациента. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

По его данным, на утро 16 апреля в медучреждении на лечении находилось 493 пациента. У подавляющего большинства из них — 480 человек — была диагностирована пневмония. У 328 пациентов тесты показали наличие COVID-19.

В отделении реанимации и палатах интенсивной терапии лежат 44 человека, 21 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

По информации Проценко, за полтора месяца работы больницы с пациентами с коронавирусом, туда поступили 1659 человек, 1140 из них уже выписаны.