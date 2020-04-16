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За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 новых пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в медицинский центр в московской Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, поступило 52 новых пациента. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

По его данным, на утро 16 апреля в медучреждении на лечении находилось 493 пациента. У подавляющего большинства из них — 480 человек — была диагностирована пневмония. У 328 пациентов тесты показали наличие COVID-19.

В отделении реанимации и палатах интенсивной терапии лежат 44 человека, 21 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По информации Проценко, за полтора месяца работы больницы с пациентами с коронавирусом, туда поступили 1659 человек, 1140 из них уже выписаны.

По данным на 15 апреля, в России зафиксировано 24,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 2 тыс. человек выздоровели, 198 умерли. В Москве, где заболевших больше всего, COVID-19 подтвердился у 14 776 человек. Умерли в столице 106 заболевших.

Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для больных COVID-19
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14 апреля еще две московские клиники начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Речь идет о частной клинике «К+31 Сити» на улице Академика Павлова и городской клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого. В общей сложности в них для приема больных подготовили более 700 коек.

В тот же день столичные власти предупредили о возможном дефиците коек для пациентов с COVID-19 в ближайшие две-три недели. Чтобы этого избежать, под коронавирусных больных будет перепрофилировано еще 24 стационара,  сообщала мэрия. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Коммунарка, больница
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