За сутки в больницу в Коммунарке поступили 52 новых пациента
За последние сутки в медицинский центр в московской Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, поступило 52 новых пациента. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
По его данным, на утро 16 апреля в медучреждении на лечении находилось 493 пациента. У подавляющего большинства из них — 480 человек — была диагностирована пневмония. У 328 пациентов тесты показали наличие COVID-19.
В отделении реанимации и палатах интенсивной терапии лежат 44 человека, 21 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
По информации Проценко, за полтора месяца работы больницы с пациентами с коронавирусом, туда поступили 1659 человек, 1140 из них уже выписаны.