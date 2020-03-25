На Курилах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Угрозу цунами объявили на северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,2. Подход волны цунами к Курилам ожидается в 7:04 мск (15:04 по местному времени), сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Тревога объявлена по всему Северо-Курильскому району. По предварительным данным, волна достигнет территории Курильских островов. Ситуация находится на контроле ведомства. Спасатели попросили местных жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи.

По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане. Очаг землетрясения залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. Жители четырех районов Камчатки ощутили землетрясение силой до пяти баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Днем 25 марта землетрясение магнитудой 7,6 баллов на глубине 50 км произошло на Камчатке. Данных о погибших и пострадавших не поступало.