Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 15 апр, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 15 апр, 12:51
Аналитики оценили потери российской экономики от коронавируса в ₽18 трлн Экономика, 04:44 Суд в Петербурге зарегистрировал дело экс-замглавы Минкультуры Пирумова Общество, 03:52 В ВВС США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Политика, 03:12 В Госдуме ответили на заявление о ракетном ударе Украины по России Политика, 02:57 Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса Политика, 01:59 Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Политика, 01:26 Захарова назвала махинацией ответ США на запрос о школьниках из России Политика, 01:14 Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу Общество, 01:00 Две больницы Петербурга ограничили прием пациентов Общество, 00:59 Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса Общество, 00:42 Власти Москвы отказались от закупок для благоустройства на 13 млрд руб. Общество, 00:41 В Минобороны сообщили о показаниях сдавшихся сирийским военным боевиков Политика, 00:11 Белоусову предложили 25 проектов для борьбы с пандемией Pro, 00:00 Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Технологии и медиа, 00:00
Общество ,  
0 

Суд в Петербурге зарегистрировал дело экс-замглавы Минкультуры Пирумова

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и его соучастников. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Фигурантами дела помимо Пирумова являются фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов и финансовый директор этой компании Юлия Бегеза.

«К производству уголовное дело пока не принято», — отмечается в сообщении.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и легализации денег, приобретенных преступным путем (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК).

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минкультуры Пирумова
Политика

По данным следствия, в 2015 году Пирумов вместе с бывшим тогда директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисом Мазо создали преступное сообщество. Они планировали похитить бюджетные средства, которые выделили для реконструкции музея Эрмитаж, а также легализовать похищенные деньги.

Между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «МехСтройТранс» заключили госконтракт на строительно-монтажные работы в музее. По версии обвинения, в ходе исполнения контракта соучастники похитили более 900 млн руб., 800 млн из которых соучастники легализовали.

В середине мая 2018 года Пирумова задержали. Следователи завершили расследование к 10 апреля текущего года. Мазо находился в Австрии, однако в середине февраля суд в Вене отклонил апелляцию о его экстрадиции из страны.

Теги: Санкт-Петербург, Григорий Пирумов, Эрмитаж, мошенничество
Материалы по теме
СК завершил расследование дела экс-замглавы Минкультуры Пирумова
Политика
Экс-замминистра культуры Пирумова задержали по делу о хищениях в Эрмитаже
Общество
Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter