Суд в Петербурге зарегистрировал дело экс-замглавы Минкультуры Пирумова

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и его соучастников. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Фигурантами дела помимо Пирумова являются фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов и финансовый директор этой компании Юлия Бегеза.

«К производству уголовное дело пока не принято», — отмечается в сообщении.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и легализации денег, приобретенных преступным путем (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК).