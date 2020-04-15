В интернате в закрытой на карантин Вязьме умер мужчина с коронавирусом

СОГБУ «Вяземский ДИПИ» (Фото: vyazma-dipi.ru)

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Вязьма, куда ограничили въезд, умер один из постояльцев, у которого диагностировали COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Смоленской области на странице во «ВКонтакте».

«Мужчина в возрасте 74 лет скончался сегодня в доме-интернате. Он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Кроме того, мужчина страдал хроническими заболеваниями, отметили в оперштабе.

Причина смерти пока неизвестна, ее установят после экспертизы. «Предварительно можно сказать, что мужчина скончался от сердечно-сосудистой недостаточности», — сообщили в оперштабе.



12 апреля в доме-интернате в Вязьме у одного человека обнаружили коронавирус. После этого тест на заболевание взяли у 306 сотрудников и постояльцев, предварительный результат показал коронавирус у 86 человек. Власти ввели карантин в городе, ограничив въезд на территорию до конца апреля.

За последние сутки в Вяземском районе Смоленской области подтвердили 50 случаев коронавируса, следует из данных оперштаба региона. Там отметили, что все случаи в районе зафиксировали на территории интерната. Общее число случаев заражения в Вязьме достигло 83, всего в Смоленской области заболеванием заразились 106 человек.