Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса

Сергей Глазьев (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.

«Мы переживаем состояние резонанса. Оно бывает раз в столетие, когда одновременно происходит и технологическая революция, и управленческая революция», — сказал Глазьев.

По его мнению, нынешние меры государств по борьбе с коронавирусной инфекцией «целиком укладываются в логику формирования нового технологического уклада». Основными его характеристиками являются цифровизация и внедрение информационно-коммуникационных технологий, указал Глазьев.

Что касается институциональной революции, на сегодняшний день свою эффективность доказали системы управления в Китае и Индии, отметил Глазьев. Именно эти страны могут стать центрами нового мирового уклада, считает экономист. Глазьев отметил, что там присутствует сочетание стратегического планирования, контроля государством финансов, а также рыночная конкуренция и частное предпринимательство. Власти одновременно поддерживают бизнес, обеспечивают стабильные цены на энергоносители и транспортные услуги, а также инвестируют в инфраструктуру, пояснил он.