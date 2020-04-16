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Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса

Сергей Глазьев (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.

«Мы переживаем состояние резонанса. Оно бывает раз в столетие, когда одновременно происходит и технологическая революция, и управленческая революция», — сказал Глазьев.

По его мнению, нынешние меры государств по борьбе с коронавирусной инфекцией «целиком укладываются в логику формирования нового технологического уклада». Основными его характеристиками являются цифровизация и внедрение информационно-коммуникационных технологий, указал Глазьев.

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Что касается институциональной революции, на сегодняшний день свою эффективность доказали системы управления в Китае и Индии, отметил Глазьев. Именно эти страны могут стать центрами нового мирового уклада, считает экономист. Глазьев отметил, что там присутствует сочетание стратегического планирования, контроля государством финансов, а также рыночная конкуренция и частное предпринимательство. Власти одновременно поддерживают бизнес, обеспечивают стабильные цены на энергоносители и транспортные услуги, а также инвестируют в инфраструктуру, пояснил он.

Планирование общегосударственного масштаба в таких системах направлено на рост благосостояния людей, уверен Глазьев. При этом оно не является директивным, поскольку компании работают с государством на договорно-правовой основе. «Государство дает ориентиры и определяет стимулы», — пояснил Глазьев.

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Из-за кризиса в связи с распространением эпидемии коронавируса можно ожидать резкого изменения миропорядка и общественного устройства в ряде стран, говорил в интервью телеканалу РБК декан экономического факультета МГУ и учредитель Института национальных проектов Александр Аузан. По его словам, вызванный пандемий кризис может привести к усилению государственного капитализма и сокращению конкуренции.

Аузан отметил, что особенно опасными эти тенденции могут быть для России, где госкапитализм активно развивался уже с 2014 года. «А вот сейчас, в кризис, это может чрезвычайно окостенеть, эти структуры государственного капитализма могут оказаться очень сильными и непреодолимыми в будущем», — говорил экономист.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, технологии, революция, управление
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