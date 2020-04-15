Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
Власти заявили об отсутствии сбоев в приложении для проверки пропусков Общество, 19:46 Кремль пообещал рассмотреть просьбу ветеранов перенести парад Победы Политика, 19:42 Apple выпустит бюджетный iPhone SE с процессором последней модели Стиль, 19:35 У генконструктора РКК «Энергия» выявили коронавирус Общество, 19:32 В соцсетях обсуждают YouTube-эфир Кашпировского. Вспоминаем, чем он прославился Стиль, 19:21 МВД ответило на сообщения о росте преступности на фоне COVID-19 Общество, 19:14 Виртуальный совет директоров: хроники спасения бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 19:01 «Авангард» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Спорт, 19:00 Собянин предупредил об усилении контроля за пропусками «с каждым днем» Общество, 18:59 Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы Общество, 18:58 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:53 Apple представила новый iPhone SE по цене от 40 тыс. руб. Технологии и медиа, 18:50 Красота и спорт в онлайне: где найти самые выгодные предложения Стиль, 18:48 Большинство россиян связали лидерство с заложенными природой качествами Общество, 18:44
Общество ,  
0 

Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания двоих человек, которые подозреваются в работе на украинскую разведку в Крыму.

На записи видно, что подозреваемых в шпионаже задержали, когда они находились дома. Во время работы оперативной группы в квартире демонстрируется фрагмент найденного контракта с Министерством обороны Украины. Кроме того, показано, как сотрудники правоохранительных органов выкапывают из неизвестного места в лесу спрятанные технологические устройства.

15 апреля ФСБ заявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В спецслужбе отметили, что деятельность группы была направлена на «организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан». Были задержаны гражданин Украины и военнослужащая России, которую подозревают в выдаче сведений в 2017–2018 годах. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), в отношении задержанного украинца — по ст. 276 («Шпионаж»).

Чернила, парики и корабли: что становилось причиной шпионских скандалов
Фотогалерея 

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании за шпионаж в пользу России генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его подозревают не только в государственной измене, но и в совершении террористических актов. Украинская сторона заявила, что имеющиеся аудио- и видеоматериалы доказывают вину Шайтанова.

Теги: ФСБ, Украина, Крым
Материалы по теме
ФСБ задержала в Крыму военнослужащую за шпионаж в пользу Украины
Политика
СБУ провела обыски у главы Государственной налоговой службы Украины
Общество
В Киеве СБУ конфисковала поддельные тесты на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter