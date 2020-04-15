Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания двоих человек, которые подозреваются в работе на украинскую разведку в Крыму.

На записи видно, что подозреваемых в шпионаже задержали, когда они находились дома. Во время работы оперативной группы в квартире демонстрируется фрагмент найденного контракта с Министерством обороны Украины. Кроме того, показано, как сотрудники правоохранительных органов выкапывают из неизвестного места в лесу спрятанные технологические устройства.

15 апреля ФСБ заявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В спецслужбе отметили, что деятельность группы была направлена на «организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан». Были задержаны гражданин Украины и военнослужащая России, которую подозревают в выдаче сведений в 2017–2018 годах. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), в отношении задержанного украинца — по ст. 276 («Шпионаж»).