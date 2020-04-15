Пандемия коронавируса , 15 апр, 15:08
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Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса
Дмитрий Песков
Меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса постоянно находятся в проработке, правительство мониторит ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
При этом Песков призвал дождаться выступления президента России Владимира Путина. На нем глава государства расскажет о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса, сказал он.
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