Кремль сообщил о работе над мерами поддержки бизнеса

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса постоянно находятся в проработке, правительство мониторит ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

При этом Песков призвал дождаться выступления президента России Владимира Путина. На нем глава государства расскажет о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса, сказал он.

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