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На Чукотке продлили режим самоизоляции до конца апреля

Введенный на Чукотке 2 апреля режим всеобщей самоизоляции губернатор Роман Копин продлил до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жителям Чукотского автономного округа предписывается оставаться дома до 30 апреля включительно. При вынужденном нахождении на улице, в общественных помещениях или общественном транспорте им следует соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

Ограничения не коснутся поездок в такси, случаев оказания медицинской помощи, действий различных государственных органов власти, в том числе по противодействию преступности и защите здоровья граждан.

Власти Чукотки разрешили работать баням и кинотеатрам
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По данным на 10:00 14 апреля по местному времени (1:00 мск) на Чукотке не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Ожидаются результаты лабораторных исследований двух граждан, у которых подозревается болезнь.

Вместе с Республикой Алтай Чукотка входит в те два региона, где не были зафиксированы пациенты с COVID-19.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего по официальным данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, COVID-19 в России выявили у 18,3 тыс. жителей. 1470 человек выздоровело. Вечером 13 апреля власти сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом в Москве. Вместе с ними общее число умерших достигло 161.

Теги: Чукотка, коронавирус, карантин
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