На Чукотке продлили режим самоизоляции до конца апреля

Введенный на Чукотке 2 апреля режим всеобщей самоизоляции губернатор Роман Копин продлил до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жителям Чукотского автономного округа предписывается оставаться дома до 30 апреля включительно. При вынужденном нахождении на улице, в общественных помещениях или общественном транспорте им следует соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

Ограничения не коснутся поездок в такси, случаев оказания медицинской помощи, действий различных государственных органов власти, в том числе по противодействию преступности и защите здоровья граждан.

По данным на 10:00 14 апреля по местному времени (1:00 мск) на Чукотке не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Ожидаются результаты лабораторных исследований двух граждан, у которых подозревается болезнь.