На Колыме у девяти старателей артели предварительно выявили COVID-19

У девяти сотрудников артели в Ягоднинском округе Магаданской области предварительно выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Сергей Носов.

По его словам, предприятие было закрыто на карантин. Все сотрудники пройдут медицинское обследование.

«Первый заболевший получает кислородную поддержку, еще двум с помощью КТ (компьютерная томография — ред.) диагностировали воспаления, одна женщина находится в зоне риска», — отметил глава региона.

По его словам, оба пациента будут доставлены в инфекционный госпиталь Магадана.

Согласно данным областного минздрава, в общей сложности в регионе официально COVID-19 подтвержден у троих человек. Одна пациентка выздоровела и выписана из больницы. Всего в регионе провели 1332 обследования на коронавирусную инфекцию у 1141 человека.

По состоянию на 14 апреля, за сутки в России заразились коронавирусом более 2 тыс. человек. В общей сложности по стране вирусом выявлено более 21 тыс. заразившихся. Умерли 170 человек.