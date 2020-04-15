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Антикризисные меры ,  
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АЛРОСА сократит зарплаты руководству на 20% на фоне пандемии коронавируса

Зарплаты руководства компании АЛРОСА снизятся на 20% из-за введенных мер по сокращению издержек, связанных с негативным влиянием коронавируса на мировую экономику и алмазный рынок. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РБК.

Одним из первых эти меры коснулись аппарата управления компании. С начала текущей недели все высшее руководство компании было переведено на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы. Аналогичные меры затронули почти весь аппарат управления компании (штаб-квартиры) — как в Мирном, так и в Москве.

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Как сообщили в компании, на режим неполного рабочего времени также будут переведены и аппараты управления всех структурных подразделений. Четырехдневная рабочая неделя будет действовать до конца апреля, однако, в зависимости от ситуации, эти меры могут быть продлены.

По словам директора компании, Сергея Иванова, производство
и торговля в отрасли практически остановились и сроки восстановления прогнозировать сложно. Он отметил, что этот фактор отразится на показателях компании, в связи с чем АЛРОСА ищет возможности для сокращения расходов без ущерба для основного производства и сотрудников компании.

Теги: АЛРОСА
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