Попова назвала сроки появления результатов от самоизоляции

Результаты мер, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе самоизоляции, будут видны к концу этой недели и началу следующей. Об этом сообщила в эфире «Первого канала» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Инкубация — 14 дней, и результаты, очевидно, мы будем наблюдать на текущей неделе, ближе к ее концу, и в начале следующей», — сказала Попова.

По ее словам, сейчас ведомство занимается разработкой методических рекомендаций и инструкций для всех видов бизнеса по выходу из режима самоизоляции. Глава Роспотребнадзора также призвала граждан избегать контактов и оставаться дома.

По словам Поповой, треть россиян от общего числа, зараженных коронавирусом, переносят инфекцию без явных симптомов.

По данным на 14 апреля, за минувшие сутки в России зафиксировали 21 102 случая заболевания (плюс 2774 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 170 человек.