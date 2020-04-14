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В Калининградской области ужесточили контроль передвижения граждан

Калининград, Россия (Фото: Lars Baron / Getty Images)

С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается на официальном портале правительства региона.

В соответствии с указом губернатора области, граждане, покинувшие место проживания, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Его необходимо предъявлять по требованию правоохранительных органов. Дети до 14 лет могут находиться на улице в сопровождении родителей или законных представителей.

Для передвижения на такси, велосипеде, мотоцикле, автомобиле или общественном транспорте при себе необходимо иметь справку от работодателя.

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Военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, журналисты, частные охранники, адвокаты, нотариусы, а также и их помощники могут передвигаться по городу на основании своих служебных удостоверений.

Волонтерам, которые доставляют лекарства, продукты и товары первой необходимости для отдельных категорий граждан, Агентство по делам молодежи Калининградской области выдаст справку, позволяющую перемещаться по городу и продолжать добровольческую деятельность.

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Справки не требуются, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, сходить за покупками в магазин, выгулять домашнее животное, вынести мусор или поехать на личном транспорте в садовые домики, дачи и иные помещения для соблюдения режима самоизоляции. В этих случаях при себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

В Москве с 15 апреля вводится пропускная система. Граждане, обязанные присутствовать на рабочем месте, а также те, чья работа связана с передвижением по городу, могут оформить пропуск до 30 апреля. Для посещения медицинских организаций оформляется пропуск на один день, его можно получить неограниченное количество раз. Для поездок в иных целях предусмотрены пропуска, которые можно оформить только два раза в неделю.

Теги: коронавирус, Калининградская область, контроль
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