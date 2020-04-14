В Калининградской области ужесточили контроль передвижения граждан

Калининград, Россия (Фото: Lars Baron / Getty Images)

С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается на официальном портале правительства региона.

В соответствии с указом губернатора области, граждане, покинувшие место проживания, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Его необходимо предъявлять по требованию правоохранительных органов. Дети до 14 лет могут находиться на улице в сопровождении родителей или законных представителей.

Для передвижения на такси, велосипеде, мотоцикле, автомобиле или общественном транспорте при себе необходимо иметь справку от работодателя.

Военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, журналисты, частные охранники, адвокаты, нотариусы, а также и их помощники могут передвигаться по городу на основании своих служебных удостоверений.