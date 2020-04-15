Эксперты назвали сроки безопасного возвращения в Москву во время вируса

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Жителям Москвы, которые уехали из столицы, сейчас возвращаться в город еще опасно, так как трудно спрогнозировать, когда начнут увеличиваться темпы роста количества заболевших коронавирусом, и до пика эпидемии может пройти несколько недель. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

«Возможность заболевания для среднего человека небольшая, но для конкретных групп, скажем, для пожилых, она выше. В аптеку выходят, в магазин выходят, мусор выкинуть выходят. Шанс встречи с носителем довольно высокий», — добавил он.

При этом, по мнению Малышева, эпидемиологическая ситуация в регионах может стать хуже московской. «Москва может пройти пик, а на периферии будет самый разгар. Это не обязательно произойдет, но это одна из возможностей», — отметил он.

В ситуации с коронавирусом Москва приняла на себя первый удар, и до тех пор, пока власти столицы не ввели ограничительные меры, жители города разъехались по регионам, где теперь возникли вторичные очаги, заявил РБК доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.