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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали сроки безопасного возвращения в Москву во время вируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жителям Москвы, которые уехали из столицы, сейчас возвращаться в город еще опасно, так как трудно спрогнозировать, когда начнут увеличиваться темпы роста количества заболевших коронавирусом, и до пика эпидемии может пройти несколько недель. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

«Возможность заболевания для среднего человека небольшая, но для конкретных групп, скажем, для пожилых, она выше. В аптеку выходят, в магазин выходят, мусор выкинуть выходят. Шанс встречи с носителем довольно высокий», — добавил он.

При этом, по мнению Малышева, эпидемиологическая ситуация в регионах может стать хуже московской. «Москва может пройти пик, а на периферии будет самый разгар. Это не обязательно произойдет, но это одна из возможностей», — отметил он.

В ситуации с коронавирусом Москва приняла на себя первый удар, и до тех пор, пока власти столицы не ввели ограничительные меры, жители города разъехались по регионам, где теперь возникли вторичные очаги, заявил РБК доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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«Я привожу такой пример на лекции: камень упал в лужу, капли разлетелись, капли — это вторичные очаги. Если регионы справятся, то третичных очагов мы не увидим», — сказал Жемчугов. По его словам, если в Москве будут соблюдены все карантинные меры, то есть шанс, что эпидемия в столице закончится раньше, чем в других регионах. В противном случае она продолжится, пока не переболеют все.

«Не могу предсказывать, тут надо дождаться конца ограничительных мер, то есть 30 апреля. Нужно, чтобы прошло минимум два инкубационных периода, это 28 дней», — отметил Жемчугов. Он добавил, что если хотя бы один инкубационный период, то есть 14 дней, все «посидят дома», то через неделю будет заметен спад заболеваемости.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Как ранее сообщал Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в первые дни нерабочих дней в конце марта Москву покинули 567 тыс. автомобилей. На них из столицы выехали более 850 тыс. человек.

По данным столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве общее число случаев заболевания превысило 13 тыс. В целом по России коронавирусом заразились более 18 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: новости РБК, коронавирус, Москва
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