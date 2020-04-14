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Власти еще двух регионов сообщили о первых смертях пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Первые случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировали в Адыгее и Волгоградской области. В Адыгее от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 46-летний мужчина, сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, передает ВГТРК «Адыгея».

«Это наш пациент, который в тяжелом состоянии находился в республиканской больнице», — сказал Меретуков. По словам министра, мужчина в течение длительного времени был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Волгоградской области подтвердили коронавирусную инфекцию у умершей ранее от пневмонии жительницы Жирновского района, сообщил журналистам замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов, передает ТАСС. «Таким образом, подтверждена первая смерть [от COVID-19]», — указал Алимов.

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Всего в России, согласно данным оперштаба на утро 14 апреля, зафиксировали 170 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 в России превысило 21,1 тыс. человек.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Адыгея, Волгоградская область
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