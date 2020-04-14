Эксперт связал рост заболеваемости COVID-19 с «шашлычными выходными»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 12:26
Минспорт назвал количество отмененных из-за пандемии соревнований Спорт, 19:18 Заграничные дивиденды: сколько заплатят акционерам иностранные компании Quote, 19:17 Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel и Tudor покидают Baselworld-2021 Стиль, 19:16 МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках Политика, 19:11 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 Суд оштрафовал ГАЗ на ₽250 тыс. из-за очередей на проходных Бизнес, 18:59 Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных Общество, 18:47 Идеи из-за океана: как работать продуктивно и выстроить доверие удаленно Pro, 18:44 НХЛ продлила период самоизоляции для игроков до конца апреля Спорт, 18:42 Депздрав опроверг штрафы для медиков за заезды в «Макавто» за обедами Общество, 18:40 Названа самая прибыльная криптовалюта 2020 года. Это не биткоин Крипто, 18:39 Цена нефти Brent упала ниже $30 впервые с 3 апреля Quote, 18:36 В Москве от коронавируса умер физик РАН Общество, 18:32 Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор Экономика, 18:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперт связал рост заболеваемости COVID-19 с «шашлычными выходными»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад, заявил в эфире канала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

«Думаю, что да, в определенной мере это является свидетельством вот этих «шашлычных выходных», — сказал Брико в ответ на соответствующий вопрос.

Эпидемиолог также отметил, что интенсивность распространения коронавируса в России усиливается. Он заявил, что Москва, по критериям ВОЗ, находится в третьей или в четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда становится сложно проследить цепочку заражения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Режим самоизоляции в Москве ввели только с 30 марта.

По последним данным, в России за последние сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774 человека. В стране зафиксировано более 21 тыс. случаев заболевания. В Москве количество инфицированных превысило 13 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Минздрав
Материалы по теме
Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса
Общество
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Общество
Путин напомнил о еще не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter