Эксперт связал рост заболеваемости COVID-19 с «шашлычными выходными»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Причиной роста числа заболевших коронавирусом в России могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад, заявил в эфире канала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

«Думаю, что да, в определенной мере это является свидетельством вот этих «шашлычных выходных», — сказал Брико в ответ на соответствующий вопрос.

Эпидемиолог также отметил, что интенсивность распространения коронавируса в России усиливается. Он заявил, что Москва, по критериям ВОЗ, находится в третьей или в четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда становится сложно проследить цепочку заражения.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU, JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Режим самоизоляции в Москве ввели только с 30 марта.