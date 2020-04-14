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Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что это отразится на строительной отрасли и на смежных секторах. По его словам, такое развитие событий не было неожиданностью, так как власти понимали, что возникнут трудности. «Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно», — отметил Путин.

Президент добавил, что власти разработали ряд решений по поддержке экономики, а также малого и среднего бизнеса.

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Ранее в связи с пандемией коронавируса правительство дало возможность заемщикам по ипотеке, чье материальное положение пострадало, воспользоваться каникулами, то есть приостановить расчеты с банком.

Также кабмин предложил законодательно ограничить возможность банков самостоятельно устанавливать ипотечные ставки. В соответствии с этой инициативой банкам могут запретить завышать ставки по потребительским кредитам более чем на треть по сравнению с ежеквартально рассчитываемым ЦБ среднерыночным значением полной стоимости кредита (ПСК) в соответствующей категории.

Теги: Владимир Путин, Ипотека, кредит
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