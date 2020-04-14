Власти объяснили закрытие бетонными блоками входа в кафе в центре Москвы

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Вход в кафе в центре Москвы закрыли блоками из-за систематических нарушений решения о закрытии, сообщил РБК руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Там еще от 5 ноября было решение судебных приставов об их закрытии. Те снова открывались, их закрывали», — пояснил Немерюк. По его словам, первые блоки у кафе поставили еще в декабре 2019 года.

«Сейчас речь еще об одной итерации этого конфликта, никакого отношения к коронавирусу это не имеет», — сказал Немерюк.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в центре Москвы, в районе станции метро «Таганская» «забетонировали» кафе «Самса халяль». По данным канала, во время периода обязательной самоизоляции в этом заведении продолжали собираться люди, они стояли за столиками и не соблюдали дистанцию. В результате у входа в кафе «положили немного нового асфальта и поставили несколько блоков», говорилось в сообщении Baza.