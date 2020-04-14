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Минпромторг ответил на письмо из Китая о материалах для защитных костюмов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Китайская CRCC Real Estate, инвестиционное подразделение корпорации China Railway Construction Corporation, направила письма министру промышленности и торговли Денису Мантурову и руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну и предложила помощь в организации поставок материалов для производства медицинских костюмов. РБК ознакомился с копиями писем. Заместитель директора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Real Estate Иван Ван подтвердил, что письма были отправлены.

Мантуров 7 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о нехватке в России материалов для производства костюмов антибактериальной защиты, напоминают авторы. «Мы готовы помочь организовать поставку из Китая нетканого материала», — говорится в письмах. Корпорация CRCC сама не производит ткани для защитных костюмов, но как госкомпания готова помочь при поиске надежных поставщиков.

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Мантуров докладывал Путину, что дефицит защитных костюмов в регионах составляет 300 тыс. шт. в сутки. Министр пояснил, что в России производится 6 тыс. костюмов в сутки и нарастить производство возможно до 25 тыс. Производить больше не получится из-за нехватки материала. Уже тогда Мантуров сообщил, что дефицит медицинских костюмов частично перекрывается поставками из Китая.

«Параллельно с наращиванием собственного производства медицинских костюмов и материалов для их изготовления мы осуществляем закупки и за рубежом, в том числе у наших китайских партнеров», — сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, уточнив, что готовы обсуждать поступающие предложения.

В письме CRCC в департамент здравоохранения Москвы также предлагается организовать поставку защитных медицинских костюмов, медицинских масок, респираторов, перчаток в качестве гуманитарной помощи.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

В письмах CRCC также предлагает рассмотреть свое участие в программе реновации объектов здравоохранения и организации строительства новых медицинских учреждений в Москве и других крупных городах России на условиях концессии.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минпромторг, здравоохранение, пандемия
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