Минпромторг ответил на письмо из Китая о материалах для защитных костюмов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Китайская CRCC Real Estate, инвестиционное подразделение корпорации China Railway Construction Corporation, направила письма министру промышленности и торговли Денису Мантурову и руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну и предложила помощь в организации поставок материалов для производства медицинских костюмов. РБК ознакомился с копиями писем. Заместитель директора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Real Estate Иван Ван подтвердил, что письма были отправлены.

Мантуров 7 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о нехватке в России материалов для производства костюмов антибактериальной защиты, напоминают авторы. «Мы готовы помочь организовать поставку из Китая нетканого материала», — говорится в письмах. Корпорация CRCC сама не производит ткани для защитных костюмов, но как госкомпания готова помочь при поиске надежных поставщиков.

Мантуров докладывал Путину, что дефицит защитных костюмов в регионах составляет 300 тыс. шт. в сутки. Министр пояснил, что в России производится 6 тыс. костюмов в сутки и нарастить производство возможно до 25 тыс. Производить больше не получится из-за нехватки материала. Уже тогда Мантуров сообщил, что дефицит медицинских костюмов частично перекрывается поставками из Китая.

«Параллельно с наращиванием собственного производства медицинских костюмов и материалов для их изготовления мы осуществляем закупки и за рубежом, в том числе у наших китайских партнеров», — сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, уточнив, что готовы обсуждать поступающие предложения.