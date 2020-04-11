Пандемия коронавируса , 11 апр, 23:27
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Как сообщили в оперштабе, пациенты были в возрасте 52-82 лет. У них имелись сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет и последствия инфаркта. Число умерших с коронавирусом выросло до 72 человек
В столице скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.
Они были в возрасте 52-82 лет. У всех имелись сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, а также последствия инфаркта.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Таким образом общее количество погибших с коронавирусом выросло до 72 человек. Ранее за сутки в России зарегистрировали 12 смертей пациентов, зараженных вирусом. В столице умерли восемь человек, еще по одному зараженному было в Подмосковье, Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Калининградской области.
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