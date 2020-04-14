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Политика ,  
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Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга в Белом доме о том, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным.

«Это была важная часть нашего разговора», — отметил президент.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.

По словам президента США, в основном во время разговора речь шла о Китае и его границах. Также президенты обсудили Мексику и ее участие в заключении сделки ОПЕК+, которого участники соглашения достигли на прошлой неделе, сообщил Трамп. «Мексика играет весомую роль в этом соглашении. Это было сложным вопросом для нее и заключение сделки было отнюдь не легким, но мы приветствуем определенную гибкость Мексики в этом вопросе».

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
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Также в ходе брифинга Трамп назвал заключенное соглашение о сокращении добычи нефти историческим и заявил, что оно поможет 11 млн рабочих США, которые работают на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Согласно новой сделке ОПЕК+, ее участники снизят добычу на 9,7 млн барр./сутки. Соглашение рассчитано на два года, оно вступает в силу 1 мая 2020 года. Переговоры между странами-участницами затянулись на четыре дня из-за позиции Мексики, которая не хотела соглашаться на тот объем сокращения нефти, к которому ее призывали остальные. В итоге было решено, что Мексика урежет добычу на 100 тыс. барр./сутки (изначально предполагалось, что сокращение составит 400 тыс. баррелей).

Теги: вооружение, Дональд Трамп, Владимир Путин
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