Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга в Белом доме о том, что он обсудил вопрос вооружений с президентом России Владимиром Путиным.

«Это была важная часть нашего разговора», — отметил президент.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.

По словам президента США, в основном во время разговора речь шла о Китае и его границах. Также президенты обсудили Мексику и ее участие в заключении сделки ОПЕК+, которого участники соглашения достигли на прошлой неделе, сообщил Трамп. «Мексика играет весомую роль в этом соглашении. Это было сложным вопросом для нее и заключение сделки было отнюдь не легким, но мы приветствуем определенную гибкость Мексики в этом вопросе».