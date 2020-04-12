Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Власти Москвы назвали еще одну причину пробки из машин скорой в Химках Общество, 00:26 Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита Финансы, 00:00 СМИ сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево Общество, 12 апр, 23:57 Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии Общество, 12 апр, 23:51 МИД России выразил обеспокоенность критикой США в адрес ВОЗ Политика, 12 апр, 23:37 Каршеринг «Яндекс.Драйв» на неделю приостановит оказание услуг в Москве Бизнес, 12 апр, 22:57 Трамп поблагодарил Путина и саудитов за «прекрасную сделку» по нефти Бизнес, 12 апр, 22:51 Путин и Трамп поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Политика, 12 апр, 22:30 Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на работы в поле Общество, 12 апр, 22:10 Главный тренер ЦСКА поблагодарил футболистов за согласие снизить зарплаты Спорт, 12 апр, 21:58 Россиян вывезут из США домой 14 апреля Общество, 12 апр, 21:37 В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом Общество, 12 апр, 21:36 Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти Бизнес, 12 апр, 21:16 Приложение Минкомсвязи для получения пропусков не будет работать в Москве Технологии и медиа, 12 апр, 21:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

МИД России выразил обеспокоенность критикой США в адрес ВОЗ

Недавние обвинения со стороны США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует расценивать как попытку переложить на других ответственность за распространение коронавируса на своей территории. Об это говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Facebook.

Как отмечается в заявлении, Вашингтон обвинял ВОЗ в том, что организация «якобы «прозевала» опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим странам». В МИД России сообщили, что такие попытки переложить ответственность на других вызывают обеспокоенность.

Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
Политика

«Считаем такую позицию неконструктивной, а подобные заявления — несвоевременными и контрпродуктивными», — отметили в министерстве. Также в ведомстве заявили, что следует избегать политизации ситуации вокруг пандемии, так как борьба с коронавирусом требует слаженных действий всех стран.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом. По его словам, организация, «которую в основном содержат Соединенные Штаты», уделила слишком много внимания ситуации в Китае. Вскоре после этого американский лидер допустил приостановку взносов со стороны США в бюджет ВОЗ.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано свыше 547 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 113 тыс. заболевших. По этом параметрам США занимает первое место в мире.

Теги: МИД России, США, ВОЗ, коронавирус
Материалы по теме
Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране
Общество
США стали лидером по числу смертей от коронавируса
Общество
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter