МИД России выразил обеспокоенность критикой США в адрес ВОЗ

Недавние обвинения со стороны США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует расценивать как попытку переложить на других ответственность за распространение коронавируса на своей территории. Об это говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Facebook.

Как отмечается в заявлении, Вашингтон обвинял ВОЗ в том, что организация «якобы «прозевала» опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим странам». В МИД России сообщили, что такие попытки переложить ответственность на других вызывают обеспокоенность.

«Считаем такую позицию неконструктивной, а подобные заявления — несвоевременными и контрпродуктивными», — отметили в министерстве. Также в ведомстве заявили, что следует избегать политизации ситуации вокруг пандемии, так как борьба с коронавирусом требует слаженных действий всех стран.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом. По его словам, организация, «которую в основном содержат Соединенные Штаты», уделила слишком много внимания ситуации в Китае. Вскоре после этого американский лидер допустил приостановку взносов со стороны США в бюджет ВОЗ.