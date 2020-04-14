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Общество ,  
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Число жертв торнадо на юге США выросло до 26

По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо в американских штатах Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Арканзас. Об этом сообщает телеканал ABC.

В Миссисипи, который пострадал от непогоды, погибли 11 человек. Ранее местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщало о шестерых погибших.

Восемь смертей было зафиксировано в Южной Каролине, шесть в Джорджии и одна в Арканзасе.

В южных штатах США около 800 тысяч человек остались без электроснабжения. В четырех штатах — Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи — власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

В штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек
Общество

Вместе с торнадо на юг Соединенных Штатов обрушились сильные ливни, град и последующее наводнение. В аэропорте Луизиана из-за торнадо были отменены все рейсы.

К воскресенью в Миссисипи и Луизиане было зафиксировано 13 смерчей — ветер срывал крыши и разрушал строения. Сотни зданий были повреждены, среди них хозпостройки, жилые дома, госучреждения.

В марте торнадо в штате Теннесси унесли жизни 25 человек. Еще десятки получили травмы и пропали без вести. Губернатор штата Билл Ли объявил тогда режим ЧС.

Теги: торнадо, США, жертвы
Материалы по теме
В штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек
Общество
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
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