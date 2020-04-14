Число жертв торнадо на юге США выросло до 26

По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо в американских штатах Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Арканзас. Об этом сообщает телеканал ABC.

В Миссисипи, который пострадал от непогоды, погибли 11 человек. Ранее местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщало о шестерых погибших.

Восемь смертей было зафиксировано в Южной Каролине, шесть в Джорджии и одна в Арканзасе.

В южных штатах США около 800 тысяч человек остались без электроснабжения. В четырех штатах — Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи — власти объявили режим чрезвычайной ситуации.