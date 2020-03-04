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Общество ,  
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Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл. Смертельные случаи зарегистрированы в четырех округах: столичном Дэвидсоне, Уилсоне, Бентоне и Патнаме. В последнем жертв больше всего — 19.

Губернатор штата Билл Ли объявил чрезвычайное положение. По его словам, после торнадо в Теннесси множество пострадавших и пропавших без вести.

Стихийное бедствие вызвало перебои с электроснабжением — без света оставались более 50 тыс. домов и предприятий. Торнадо повлекло обрушение 45 зданий и повредило еще несколько десятков.

По данным телеканала, нынешний торнадо стал самым смертоносным в США. Предыдущий рекорд принадлежит прошлогоднему торнадо в Алабаме — ровно год назад, 3 марта 2019-го, там погибли 23 человека.

Президент Дональд Трамп выразил соболезнованиям семьям погибших и пострадавшим и заявил, что планирует посетить Теннесси в пятницу.

В январе сообщалось, что из-за бурь и торнадо в нескольких американских штатах за два дня погибли 11 человек. Смертельные случаи зафиксировали в Алабаме, Оклахоме, Техасе и Луизиане.

Теги: торнадо, США, жертвы
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