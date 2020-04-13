В штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек

Торнадо привели к гибели как минимум шести человек в американском штате Миссисипи, сообщает в Twitter местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники чрезвычайных служб пока не могут точно сказать, какой ущерб был нанесен в Миссисипи. Как сообщает CNN со ссылкой на местные власти, в соседнем штате Луизиана были повреждены около 300 жилых домов и хозяйственных построек, и несколько тысяч людей остались без электроснабжения. О пострадавших и погибших в этом штате пока не поступало информации.

В начале марта в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли как минимум 25 человек. Из-за стихийного бедствия без света оставались более 50 тыс. домов и предприятий. Торнадо повлек обрушение 45 зданий и повредил еще несколько десятков.