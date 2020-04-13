Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
В штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек Общество, 06:13 Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек Общество, 05:41 Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса Финансы, 05:17 Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы Финансы, 05:00 В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар Общество, 04:50 На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков Общество, 04:36 Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 человек Общество, 04:30 Вирусолог объяснил необходимость постепенной отмены ограничительных мер Общество, 04:10 В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве Общество, 03:50 Глава Минэнерго США предрек усиление нефтепромышленности после кризиса Экономика, 03:37 Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство Общество, 02:51 В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России Общество, 02:35 Азиатские рынки отреагировали снижением цен на объявление сделки ОПЕК+ Финансы, 02:18 Минкомсвязи назвало даты вывозных рейсов для россиян из Израиля и с Бали Общество, 02:07
Общество ,  
0 

В штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек

Торнадо привели к гибели как минимум шести человек в американском штате Миссисипи, сообщает в Twitter местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники чрезвычайных служб пока не могут точно сказать, какой ущерб был нанесен в Миссисипи. Как сообщает CNN со ссылкой на местные власти, в соседнем штате Луизиана были повреждены около 300 жилых домов и хозяйственных построек, и несколько тысяч людей остались без электроснабжения. О пострадавших и погибших в этом штате пока не поступало информации.

Последствия торнадо в штате Теннесси. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В начале марта в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли как минимум 25 человек. Из-за стихийного бедствия без света оставались более 50 тыс. домов и предприятий. Торнадо повлек обрушение 45 зданий и повредил еще несколько десятков.

Теги: торнадо, стихийное бедствие, смерть, США
Материалы по теме
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
Общество
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
Общество
Последствия торнадо в штате Теннесси. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter