Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса Политика, 09:46 «Как раньше» уже не будет: от каких иллюзий в бизнесе избавит коронавирус Pro, 09:34 Улицкая и Водолазкин попросили правительство поддержать книгоиздателей Бизнес, 09:27 Президент МОК оценил стоимость переноса Олимпиады Спорт, 09:15 В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер Общество, 09:11 Главврач заявила о 52 зараженных коронавирусом в больнице в Уфе Общество, 09:03 «Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале Технологии и медиа, 09:00 Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М Технологии и медиа, 08:59 Гравврач назвал число больных с COVID-19 на лечении в Коммунарке Общество, 08:54 Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам Бизнес, 08:21 Что делать, если силовики арестовали руководителя: рекомендации юриста Pro, 08:20  У Курильских островов произошла серия землетрясений Общество, 08:20 Как малому и среднему бизнесу уйти на кредитные каникулы. И стоит ли Pro, 08:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля Общество, 08:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

Фото: Getty Images

Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

«Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — сказала Вуйнович. По ее словам, использование маски дает людям чувство безопасности, что в некоторых случаях приводит к тому, что они не соблюдают другие меры безопасности. Тогда маска может навредить, указала Вуйнович. Так, при нахождении в людных местах намного важнее сохранять дистанцию, отметила она.

Если носить маску более двух часов, она сама станет источником инфекции, добавила Вуйнович. Необходимо следить, чтобы маска не была мокрой, отметила эксперт.

В ВОЗ объяснили прирост заразившихся в Москве расслабленностью и погодой
Общество

Ранее в ВОЗ сообщили, что использование маски для профилактики коронавируса необходимо, однако вместе с этим следует следить за гигиеной рук, избегать людных мест, а также не прикасаться к лицу. Кроме того, в ВОЗ отметили, что неправильное использование маски может снизить ее эффективность. Так, она должна полностью закрывать рот и нос, к ней нельзя прикасаться и необходимо следить, чтобы она оставалась cухой.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: ВОЗ, коронавирус, маски
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля
Общество
Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter