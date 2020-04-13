Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться развитием полетов в стратосферу

Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам и корпорациям проработать вопросы развития полетов в стратосферу. Соответствующее поручение было сделано по итогам встречи с представителями общественности в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.

Госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук поручено рассмотреть «вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу (стратонавтика)».

Предложения по стратонавтике ответственные — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, президент РАН Александр Сергеев и премьер-министр Михаил Мишустин — должны представить до 15 июня 2020 года.

Стратосфера — второй слой земной атмосферы, который расположен на высоте 11-50 км. От тропосферы — нижнего уровня — она отличается значительными снижениями температуры и давления. Здесь же расположен озоновый слой.