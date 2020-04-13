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Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться развитием полетов в стратосферу

Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам и корпорациям проработать вопросы развития полетов в стратосферу. Соответствующее поручение было сделано по итогам встречи с представителями общественности в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.

Госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук поручено рассмотреть «вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу (стратонавтика)».

Предложения по стратонавтике ответственные — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, президент РАН Александр Сергеев и премьер-министр Михаил Мишустин — должны представить до 15 июня 2020 года.

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
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Стратосфера — второй слой земной атмосферы, который расположен на высоте 11-50 км. От тропосферы — нижнего уровня — она отличается значительными снижениями температуры и давления. Здесь же расположен озоновый слой.

Полеты в стратосферу начались в 30-х годах прошлого века. Для этого используются аэростаты. Сейчас туда запускаются метеозонды. Современные сверхзвуковые военные и коммерческие самолеты способны летать в стратосфере на высоте до 20 км и даже выше.

Российские истребители МиГ регулярно поднимаются в стратосферу. В 2018 году пилоты МиГ-31 в небе над Камчаткой отрабатывали перехват самолетов условного противника на высоте более 20 км.

Теги: космос, стратосфера, Владимир Путин
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