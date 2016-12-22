На Камчатке истребители провели учебный бой в стратосфере

На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 провели учебный бой на сверхзвуковых скоростях в стратосфере, говорится в сообщении Минобороны.

Самолеты отрабатывали перехват «нарушителей» воздушной границы. В роли нарушителя и перехватчика выступали самолеты МиГ-31. Учебный бой происходил на высоте более 20 км. Перед «нарушителем» стояла задача на предельной скорости проникнуть в воздушное пространство России до установленного рубежа и уйти от преследования. На перехват был поднят другой МиГ-31 с аэродрома Елизово. Ему была поставлена задача найти, перехватить и уничтожить «нарушителя» без привлечения средств ПВО.

«Перехватчик» на высоте 14 км отследил, захватил и «уничтожил» цель электронным пуском ракеты, несмотря на противоракетный маневр «нарушителя». Учебный бой происходил на скорости 2200 км/ч, отмечает министерство.

Самолеты России и стран НАТО регулярно осуществляют перехваты и сопровождение друг друга вдоль воздушных границ. В начале января Минобороны США опубликовало видео перехвата двух Су-30 в ноябре и декабре 2017 года в небе над Балтикой. В Пентагоне заявили, что самолеты не подавали необходимых сигналов, из-за чего пришлось поднять два истребителя F-15. В Минобороны России заявили, что полеты проводились над нейтральными водами после необходимых уведомлений и не нарушали границ других государств.