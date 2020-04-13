Российские военные взяли на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море

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Черноморский флот сопровождает эсминец «Портер» Военно-морских сил США, который вошел в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает «РИА Новости».

По данным центра, эсминец вошел в акваторию в 18:30 мск. «Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», — говорится в сообщении.

По данным Шестого флота американских ВМС, «Портер» будет работать с черноморскими странами-партнерами для обеспечения морской безопасности.

В конце февраля в Черное море зашел американский эсминец «Росс» с управляемым ракетным оружием. За ним также следили силы Черноморского флота. В ВМС США пояснили, что корабль прибыл в акваторию, чтобы «провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность».