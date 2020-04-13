Голикова назвала показатель заболеваемости коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявила, что показатель заболеваемости в среднем по стране составляет 12,5 человека на 100 тыс. жителей. Трансляцию вел РБК.

По ее словам, лидерами по этому показателю являются Москва и Московская область, за ними следуют Коми, Мурманская область и Петербург. «Остальные регионы отстают от среднероссийского показателя», — добавила она.

По словам вице-премьера, в России наблюдается устойчивая тенденция роста числа заболевших — от 16 до 18%. За 12 апреля показатель по России составил 16,2%, по Москве — 13,3%, а по Московской области — 36,4%.