Пандемия коронавируса , 13 апр, 16:47
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Путин предупредил регионы об ответственности за недоработки по COVID-19
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать недоработки чиновников в борьбе с распространением коронавируса как преступную халатность. Об этом он сообщил в ходе совещания с кабмином по ситуации с инфекцией в стране.
Он отметил, что недавно проводил совещание с главами российских регионов. «Еще раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Путина, это повлечет не только административную ответственность.
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