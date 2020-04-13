Путин предупредил регионы об ответственности за недоработки по COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать недоработки чиновников в борьбе с распространением коронавируса как преступную халатность. Об этом он сообщил в ходе совещания с кабмином по ситуации с инфекцией в стране.

Он отметил, что недавно проводил совещание с главами российских регионов. «Еще раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Путина, это повлечет не только административную ответственность.

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