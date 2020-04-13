Пандемия коронавируса , 13 апр, 15:51
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Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.
Согласно приложению к распоряжению правительства, такое право получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств.
Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 Кодекса об административных нарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
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