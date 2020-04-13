Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц

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Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.

Согласно приложению к распоряжению правительства, такое право получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств.

Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 Кодекса об административных нарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

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