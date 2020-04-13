Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube

Фото: Armin Durgut / Zuma / Global Look Press

Видео обращения российского президента Владимира Путина на YouTube-канале НТВ было заблокировано по ошибке, сообщили РБК в пресс-службе Google.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — сказали в пресс-службе.

Ранее НТВ сообщил в своем аккаунте в Telegram, что на его канале на YouTube заблокировали видео первого обращения Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованное 25 марта. Примерно через 40 минут телеканал заявил, что ролик, набравший 2 млн просмотров, разблокировали.

25 марта президент впервые выступил с обращением к гражданам из-за эпидемии в России. Тогда Путин объявил о нерабочей неделе, сообщил о переносе голосования по Конституции, а также рассказал о первых мерах поддержки населения и бизнеса.