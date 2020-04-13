В мэрии Москвы напомнили о правилах передвижения детей до 14 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет в условиях существующего в Москве из-за распространения COVID-19 режима повышенной готовности могут передвигаться только в сопровождении родителей, при этом отдельный пропуск на выход из дома им получать не нужно. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Дети должны соблюдать режим самоизоляции, о чем было сказано в первоначальном указе о введении повышенной готовности. Однако если они будут перемещаться в рамках указа по пропускам, тогда их должны сопровождать родители и родители для себя выписывают соответствующий пропуск, исходя из целей», — сказал Лысенко.

С понедельника, 13 апреля, в Москве началось оформление пропусков, получать которые необходимо каждому, кто намерен выйти из дома и отправиться в поездку на личном или общественном транспорте. Цифровой пропуск работает только при наличии паспорта, который в России выдается только при достижении возраста 14 лет, поэтому тем, кто младше, получать пропуск не нужно.

С 15 апреля наличие такого пропуска станет обязательным, при этом ходить пешком пока можно, соблюдая ранее введенные мэром столицы Сергеем Собяниным ограничения — выход из дома разрешен только в магазин, аптеку, для выноса мусора, выгула собаки, похода на работу и т.д.

В других регионах России, где введены подобные ограничения, родителей, чьи дети, вопреки правилам оказались на улице, уже штрафуют по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Такие штрафы уже были наложены в Костромской области, Татарстане и других регионах.