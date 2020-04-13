Эксперт ВШЭ увидела смену динамики распространения коронавируса в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Развитие ситуации с распространением коронавируса в России больше не идет по «оптимистическому» сценарию, считает директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, в конце марта ситуация с коронавирусом в России пошла «по чуть более позитивной динамике» из-за ограничительных мер, однако в последние дни страна идет «уже не по оптимистической траектории». При этом этот сценарий пока нельзя назвать пессимистическим, считает она.

Попович отметила, что без ограничительных мер в России было бы в три раза больше зараженных, однако, по ее словам, число заболевших могло быть и значительно ниже при строгом соблюдении введенных властями мер. По ее словам, жители страны, особенно молодые, должны осознать серьезность заболевания и следовать ограничениям, несмотря на то, что они не находятся в группе риска.

«Генетические особенности вызывают очень тяжелые последствия даже у молодых», — сказала она. По ее словам, у всех переживших заболевание могут сильно изменяться психологические особенности, а также наблюдаться и спад физической выносливости.