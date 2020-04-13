В Люберцах произошел пожар на мебельном складе

Фото: МЧС РФ

В Люберцах в Московской области загорелся склад с мебелью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 5:41 пожарные потушили открытое горение, говорится в сообщении. «Еще будет полная ликвидация», — отметили в ведомстве. Площадь пожара составила 740 кв. м.

О пострадавших не сообщается.

Ранее 13 апреля пожар произошел в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Его площадь составила 2 тыс. кв. м. Огонь распространился на квартиру на последнем этаже и чердак.