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Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировали

Пожарные потушили возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщается в Twitter столичного ГУ МЧС.

Пожар ликвидировали в 6:10. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС, сейчас проводится разбор и проливка сгоревших конструкций.

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Информация о возгорании в восьмиэтажном доме по адресу Ленинский проспект 62/1 поступила в 02:57. Огонь охватил квартиру на последнем этаже и чердак. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В управлении МЧС ранее сообщили, что при тушении пожара были спасены пять человек. Данных о пострадавших нет.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе МЧС России сообщает, что из дома эвакуировали более 100 человек. В ведомстве отметили, что для них подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон». По данным ТАСС, эвакуация коснулась 120 человек.
 

Теги: пожар, Москва
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